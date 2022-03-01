"قادرون باختلاف".. تقديم الرعاية الصحية لذوي الهمم بالعيادات الخارجية بـ "طب طنطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

واصلت جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، فاعليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية الطب بالجامعة، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لأبناء الجامعة من ذوي الهمم، من خلال فحص طبي شامل للطلاب بكافة العيادات الخارجية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

أقيمت فعاليات المبادرة تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بمشاركة الدكتور محمد زين العابدين مريكب مدير مركز رعاية ذوي الهمم بكلية الآداب.