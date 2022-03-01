سعر النفط يرتفع إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014

ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. ويأتي ارتفاع النفط بهذه الصورة الكبيرة إلى الأحداث الجارية في شرق أوروبا بعد إعلان روسيا حربها على أوكرانيا.



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