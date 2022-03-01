ولي عهد أبوظبي وبوتين يؤكدان ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة

وقالت الوكالة إن الزعيمين بحثا خلال اتصال هاتفي "ملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي".
وأبدى ولي عهد أبوظبي تأييده "الحل السلمي للأزمة (بين روسيا وأوكرانيا) بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي"، مؤكدا أن الامارات ستبقي على تواصلها مع الأطراف المعنيين للمساعدة في إيجاد "حلول سياسية
في موسكو، قال الكرملين في بيان إن ولي عهد أبوظبي "أكد على حق روسيا في ضمان أمنها القومي" خلال الاتصال، لكن هذه العبارة لم ترد في بيان وكالة الانباء الإماراتية.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا إضافيا الثلاثاء بنسب ناهزت 6 %، مدفوعة باحتدام أعمال العنف خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وتلويح الدول الغربية بعقوبات إضافية على موسكو.
وقرابة الساعة 12,45 ت غ، ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو بنسبة 5,13 % ليبلغ 103,00 دولارات، بينما سجّل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل زيادة قدرها 4,81 % ليصل الى 100,32 دولار.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وتمثل أكثر من 40% من واردات الغاز الطبيعي السنوية للاتحاد الأوروبي.
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