الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الرياضيين الروس والبيلاروس

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع مسابقات أم الألعاب "في المستقبل المنظور وبأثر فوري"، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأوضح بيان للاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يكون بإمكان أي روسي المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة المقررة في بلغراد في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي، وبطولة العالم في الهواء الطلق في يوجين (أوريغون) الأمريكية في يوليو المقبل.
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