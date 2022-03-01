ولي العهد يستقبل رئيس قبرص ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص. وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس قبرص جلسة مباحثات رسمية. ونقل ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، وتمنياته لقبرص الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل الرئيس القبرصي ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء. وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها. وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريما للرئيس القبرصي.



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