لندن تحذر بوتين من الملاحقة القضائية لجرائم الحرب

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة إلى بولندا الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيتحمل مسؤولية" أي جرائم حرب في أوكرانيا، وحذّر من أن الدول الغربية مستعدة لـ"تشديد" العقوبات ضد روسيا في حال الضرورة.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب عبر سكاي نيوز الثلاثاء "من الواضح لبوتين وللقادة في موسكو أيضًا، على الأرض في أوكرانيا، أنهم سيحاسبون على أي انتهاك لقوانين الحرب". وأضاف "لن نتجاهل الأمر ببساطة".

وقررت وزارة الخزانة البريطانية الثلاثاء إدراج "سبيربنك"، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية غزو أوكرانيا، وحذّرت من أن تكاليف غزو أوكرانيا سترتفع بالنسبة للكرملين.

وقال جونسون للصحافيين "لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزيمة الغرب وباقي العالم". وأضاف "سنواصل الضغط الاقتصادي (...) إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة".

والتقى جونسون في وارسو نظيره البولندي ماتوش مورافيتسكي الذي أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا وشكر "جميع الجنود البريطانيين الذين يساعدوننا على الأراضي البولندية".

ومن المقرر أن يزور جونسون بعد ذلك إستونيا للقاء نظيره الإستوني والرئيس ألار كاريس لمناقشة الأمن في أوروبا وسيتفقد جنودا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين فتح تحقيق "في أقرب وقت ممكن" في الوضع في أوكرانيا.