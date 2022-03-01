وكالة الطاقة الذرية: أفعال روسيا تهدد العالم بحرب نووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان اليوم إن تصرفات روسيا تزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حرب نووية، الأمر الذي يعرض سكان أوكرانيا والمجتمع الدولي للخطر.
تأتي هذه التصريحات على خلفية العمليات العسكرية الكبيرة التي تقوم بها القوات الروسية على كافة الأصعدة في أوكرانيا واقترابها من العاصمة الأوكرانية كييف.
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