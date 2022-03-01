نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها تحذر عموم سكان العاصمة الأوكرانية كييف من ضربات لأهداف متعددة في العاصمة. في غضون ذلك ومع انتشار هذه الأنباء هرع سكان المدينة إلى الهروب منها.



كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية محذرة: سنضرب أهدافا متعددة في كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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