10 قتلى في قصف روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

أفادت أجهزة الاسعاف الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص على الأقل في قصف روسي صباح الثلاثاء على مدينة خاركيف ثاني مدن البلاد الواقعة قرب الحدود مع روسيا. وقال جهاز حالات الطوارئ الأوكراني "قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وجرح أكثر من 20. المسعفون والمتطوعون أنقذوا من بين الأنقاض عشرة أشخاص وفق حصيلة أولى" ونشر الجهاز صورا تظهر انتشال ضحايا من بين انقاض مبنى.



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