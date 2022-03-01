بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن خيار مطروح

قال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء إن الحكومة البريطانية منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي وهي من الأعضاء الدائمين فيه، إثر غزوها لأوكرانيا.

وقال للصحافيين "رئيس الوزراء لم يتخذ موقفا من ذلك بعد. لكن يمكننا القول إننا نريد عزل روسيا دبلوماسيا وسندرس كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك".