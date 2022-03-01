روسيا: العقوبات لن تغير موقفنا بشأن أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على موسكو، لن تحملها على تغيير موقفها بشأن أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بشأن العقوبات الغربية، “إنهم يعولون على إجبارنا على تغيير موقفنا. وهذا غير وارد”.

وكان الرئيس الروسي وقّع أمس الاثنين مرسوما بفرض عقوبات على الولايات المتحدة والدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

في المقابل، حذر المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم بمؤتمر صحفي في برلين مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل من أن بلاده ستفرض “بالتأكيد” عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، داعيا إلى “وقف إراقة الدماء”.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن لندن منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، وهي من الأعضاء الدائمين فيه، وذلك ردا على شن الحرب على جارتها الغربية.

وقال المتحدث البريطاني في تصريحات صحفية “رئيس الوزراء لم يتخذ موقفا من ذلك بعد. لكن يمكننا القول إننا نريد عزل روسيا دبلوماسيا وسندرس كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك”.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل اليوم الثلاثاء إنه سيتعين على مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي أن تناقش بجدية طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والرد على طلب كييف “المشروع”.

غير أن المسؤول الأوروبي استدرك بالقول إنه على الرغم من أن طلب أوكرانيا نيل عضوية التكتل الأوروبي يبقى “رمزيا”، فليس هناك موقف موحد بشأن قضية توسيع الاتحاد المكون من 27 دولة.

واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الرئيس الروسي بوتين “بتدمير السلام” في أوروبا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا إن الحلف لن ينخرط في صراع عسكري بأوكرانيا ولن يرسل جنودا للقتال هناك.

وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو حلف دفاعي “ولا يسعى إلى الصراع مع روسيا”، وأضاف أن كل دولة في الحلف توفر دعما عسكريا مختلفا لأوكرانيا علاوة على الدعم المالي.