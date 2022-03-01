ليبيا.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 6:40 مساءً

في ظل تمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، نالت حكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، ثقة البرلمان الليبي، لتُكلّف بقيادة مرحلة انتقالية أخرى في ليبيا، وصولا إلى إجراء انتخابات عامة خلال 14 شهرا.

واعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال جلسة عامة، أن الحكومة نالت الثقة بـ92 صوتا.

وكان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، قد أعلن تشكيلة موسعة، مكونة من نائبين له و29 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة، مقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

الحقائب الوزارية

وبحسب التشكيلة المنشورة، فقد منح باشاغا حقيبة الخارجية لحافظ قدّور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس البرلمان احميد حومة، فيما تم إسناد وزارة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة من مدينة الزاوية، أما وزارة المالية فتم تكليف أسامة حمّاد بها، والعدل لخالد عبدربه، والصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب سامي الضاوي.

الدبيبة يحذّر

يذكر أن الديبية يرفض حتى اللحظة التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، محذرا من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.