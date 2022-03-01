الناتو: بوتين دمّر السلام في أوروبا وسنحمي كل شبر من أراضي الحلف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 6:03 مساءً

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، التزام الحلف بالدفاع عن أي دولة من الأعضاء، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه “دمر السلام” في أوروبا.

وأوضح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بولندا، الثلاثاء، أن “بوتن دمر السلام في أوروبا، والحلف يدين العدوان الوحشي وغير المبرر على أوكرانيا”، متهما بيلاروسيا أيضا بالسماح بذلك.

وأضاف أمين عام الناتو الذي كان برفقة الرئيس البولندي اندريي دودا: “التزامنا بالمادة 5، بند دفاعنا الجماعي (الهجوم على دولة عضو يعتبر هجوما على جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي) صلب. سنحمي كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي”.

لكنه لفت أيضا إلى أن حلف شمال الأطلسي “لا يبحث عن نزاع مع روسيا”، و”لن يرسل جنودا أو طائرات إلى أوكرانيا”، داعيا موسكو إلى “الانسحاب من أوكرانيا فورا”

لافروف يتهم الغرب بسلوك مسار العقوبات

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، بسلوكه مسار العقوبات بدلا من الحوار مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف في كلمة بمؤتمر نزع الأسلحة: “نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع ظهور الأسلحة النووية في أوكرانيا”.

وطالب وزير الخارجية الروسي بمغادرة الأسلحة النووية الأميركية الدول الأوروبية وعودتها إلى الولايات المتحدة، حيث قال “الوقت حان لمغادرة الأسلحة النووية الأميركية من أوروبا”.

وأضاف لافروف أن “لا تزال لدى أوكرانيا تكنولوجيا نووية سوفياتية ولا يمكننا ألا نستجيب لهذا الخطر”.

وقال إن “الاتحاد الأوروبي اختار مسار العقوبات بدلا من الحوار مع روسيا”، مشيرا إلى أن “أوكرانيا وبدعم من الغرب قامت بانتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة دونباس”.