شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. آثار الدمار في الساعات الأخيرة لقصف خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو يوثق آثار القصف على مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية.

ويظهر الفيديو مشاهد من آثار الدمار التي طالت المدينة، بعد دخولها في اليوم الخامس من الغزو الروسي.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أنباء عن سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكانت الأقمار الصناعية قد نشرت صورا لقافلة عسكرية روسية طولها أكثر من 3 أميال تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهرت الصور القافلة العسكرية الروسية، بالقرب من منطقة إيفانكيف، التي تبعد حوالي 40 ميلاً أي ما يعادل 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة الأوكرانية.

وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إنّ الرتل “يمتدّ من تخوم مطار أنطونوف (حوالي 25 كيلومتراً من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك” في الشمال.