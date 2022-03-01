شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قصف مصنع ملابس في خاركيف الأوكرانية وتدميره بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول عملية قصف مصنع للملابس في مدينة خاركيف الأوكرانية وتدميره بالكامل. وفي وقت سابق، أظهرت صور بالأقمار الصناعية من شركة “ماكسار” قافلة عسكرية روسية طولها أكثر من 3 أميال تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأظهرت الصور القافلة العسكرية الروسية، بالقرب من منطقة إيفانكيف، التي تبعد حوالي 40 ميلاً أي ما يعادل 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة الأوكرانية. وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إنّ الرتل “يمتدّ من تخوم مطار أنطونوف (حوالي 25 كيلومتراً من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك” في الشمال.

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