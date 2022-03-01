شكرا لقرائتكم خبر عن مروع.. فيديو عن قُرب يوثق لحظة نسف مقر الحكومة في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وسائل إعلام مختلفة لقطات ومشاهد جديدة عن قُرب، تظهر لحظة قصف مقر الإدارة المحلية للحكومة في خاركيف، وهي ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وكانت مدينة كييف تعرضت للقصف الروسي أيضاً، بـ براجمات الصواريخ والمدفعية، حيث استهدف هذا القصف العديد من ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

ودخل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو بعد حصارها ليومين.

وأشار إيجور كوليخايف، رئيس البلدية، إلى أن الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل المدينة، خيرسون كانت وستبقى أوكرانية”.

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