شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة غير متوقعة.. البرلمان الأوروبي يوافق على دخول أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في خطوة غير متوقعة في هذا التوقيت بالذات، قام البرلمان الآوروبي بالموافقة على طلب أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقدم مساء أمس الإثنين، رسميا على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد “جلسة طارئة” اليومن للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أنه يتم حاليا العمل على توصيل أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع.

وقال حلف الناتو، في بيان له مساء أمس، إن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي، مضيفا “نحن مستمرون في توفير حاجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية.