شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قصف برج تليفزيون كييف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قصفا روسيا على برج تلفزيون كييف.

جاء هذا بعد تصريح لوزارة الدفاع الروسية قالت فيه بأنها ستضرب مركز “الهجوم الإعلامي” للمخابرات الأوكرانية في كييف بأسلحة عالية الدقة.

ونشرت السلطات الأوكرانية مقطع فيديو قبل ساعات، يوثق آثار القصف على مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية.

ويظهر الفيديو مشاهد من آثار الدمار التي طالت المدينة، بعد دخولها في اليوم الخامس من الغزو الروسي.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أنباء عن سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن الأقمار الصناعية، كانت قد نشرت صورا لقافلة عسكرية روسية طولها أكثر من 3 أميال تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.