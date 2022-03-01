شكرا لقرائتكم خبر عن تطور غير متوقع.. صاروخ أوكراني يخترق المجال الجوي الروسي ويستهدف مطارًا عسكريًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : في تطور غير متوقع خاصة بعد سيطرت روسيا على الأجواء الأوكرانية، تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في مقاطعة روستوف داخل روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، فإن الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أطلق من الجانب الأوكراني فوق مطار عسكري في تاغانروغ، لم تقع إصابات أو أضرار في المطار المستهدف.

وكانت وسائل إعلام نشرت لقطات ومشاهد جديدة عن قُرب، تظهر لحظة قصف مقر الإدارة المحلية للحكومة في خاركيف، وهي ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وكانت مدينة كييف تعرضت للقصف الروسي أيضاً، بـ براجمات الصواريخ والمدفعية، حيث استهدف هذا القصف العديد من ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

ودخل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو بعد حصارها ليومين.

وأشار إيجور كوليخايف، رئيس البلدية، إلى أن الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل المدينة، خيرسون كانت وستبقى أوكرانية”.

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