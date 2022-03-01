شكرا لقرائتكم خبر عن تهز الكويت.. غافل الشرطة وسحق جمجمة الطبيب ووزير الصحة يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير :

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد تعدي شخص على طبيب أمام الشرطة بعد أن غافلهم مسببًا له كسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

وحسب صحيفىة الراي الكويتية، فقد وقع اعتداء على طبيب في مركز الكويت للصحة النفسية نتج عنه كسر بالجمجمة ونزيف في المخ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن المعتدى قد تم إحضاره للمركز إثر مشاجرة وقعت في جزيرة فيلكا بعد شكوك في شأن إمكانية تعاطيه أحد المواد المخدرة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم قد غافل رجال الشرطة خلال إحضاره للمركز عند نحو الساعة الثامنة أمس لينهال بالضرب على دماغ طبيب والذي أدى لحدوث كسر في جمجمته ونزيف في المخ.

وأوضحت المصادر بأنه تم إسعاف الطبيب الى مستشفى الصباح وإجراء عملية فورية له لافتة إلى أن حالة الطبيب الآن مستقرة.

وأشارت المصادر الى شبهة قصور في الإجراءات الاحترازية الأمنية خلال إحضار المعتدي لمركز الصحة النفسية دون وجود كوابح لتقييد حركته أو دون اتخاذ الاحتياطات الأمنية المتعارف عليها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

من جانبه قام وزير الصحة الكويتي أ. د. خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفي رضا ومدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د. عبداللطيف السهلي، بزيارة الطبيب المعتدى عليه من قبل أحد المراجعين في مركز الكويت للصحة النفسية، وذلك للاطمئنان على استقرار حالته الصحية.