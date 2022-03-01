شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يهدد بقصف مقر الاستخبارات في كييف ويطالب المدنيين المغادرة فورًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هدد الجيش الروسي بقصف مقر الاستخبارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وطلب الجيش الروسي من المدنيين قرب مقر الاستخبارات في العاصمة الأوكرانية كييف المغادرة فوراً.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دخلت اليوم الثلاثاء، يومها السادس، حيث أشارت آخر التطورات إلى حشود روسية جديدة في الطريق إلى كييف بالتزامن مع جهود سياسية متواصلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا من أجل وقف الحرب.

ووصل الجيش الروسي إلى مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية. وتزامناً، أعلن حاكم إقليمي على “فيسبوك” مقتل أكثر من 70 عسكرياً أوكرانياً في قصف روسي لبلدة أوختيركا.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من أن “أوكرانيا لديها القدرة على التحول إلى دولة نووية”.

وقال سيرغي لافروف، خلال كلمة أمام مؤتمر نزع الأسلحة، إن “أوكرانيا ما زال لديها تكنولوجيا نووية سوفيتية ولا بد من مواجهة هذا الخطر”.