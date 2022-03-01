شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث التعاون الأمني مع نظيره التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع وزير الداخلية بالجمهورية التونسية توفيق شرف الدين، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في مقر وزارة الداخلية التونسية.

وفي بداية الجلسة رحب الوزير توفيق شرف الدين بسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، منوهًا بالتنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.

وجرى خلال الجلسة بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك من خلال اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.