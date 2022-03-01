شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان والهند تتباحثان لحل نزاع حول المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تواصل دبلوماسي نادر بين الجارتين النوويتين، أجرت باكستان والهند اليوم الثلاثاء مباحثات لحل نزاع بشأن المياه.

وعبر وفد هندي مؤلف من عشرة أعضاء الحدود بالقرب من مدينة لاهور بشرق البلاد من أجل حضور الاجتماع السنوي، الذي يجرى في العاصمة.

وكانت باكستان قد اعترضت على بناء 10 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية، قائلة إن السدود تعرقل تدفق المياه إلى باكستان، فيما يعد انتهاكا لمعاهدة مياه نهر الإندوس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتقسم المعاهدة التي تم إقرارها عام 1960، بوساطة من البنك الدولي، موارد المياه من ستة أنهار بين الدولتين الجارتين.

ويشار إلى أن باكستان والهند خاضتا ثلاثة حروب، منذ أن أعلنتا استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.