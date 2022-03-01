الأمم المتحدة: 536 قتيلاً ومصاباً مدنياً في أوكرانيا

أعلنت وكالة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 136 مدنياً، منهم 13 طفلاً، وإصابة 400 آخرين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز ثروسيل في إفادة صحافية: "من المرجح أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير"، مضيفة أن 253 ضحية كانوا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

وقال تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج يعمل على زيادة أنشطته في أوكرانيا لمساعدة 3.1 ملايين شخص، مضيفا أن "إمدادات الغذاء تنفد".