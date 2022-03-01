روسيا: نرفض إقامة قواعد غربية في أي من دول الاتحاد السوفييتي السابق

01 مارس , 2022
موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، أن على الغرب ألا يقيم منشآت عسكرية في أي من دول الاتحاد السوفييتي السابق.
ونقلت الوكالتان عنه أيضاً أن من غير المقبول عند موسكو أن تستضيف بعض الدول الأوروبية أسلحة نووية أمريكية،وأن روسيا تتخذ إجراءات لمنع أوكرانيا من حيازة مثل هذه الأسلحة.
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