تعهدا بهذا الأمر.. الكرملين يكشف ما دار بين «بوتين» وولي عهد أبوظبي اليوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي اتفاق أوبك+ النفطي وتعهدا بمواصلة التنسيق فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية.

وتجتمع أوبك+، المؤلفة من منتجين رئيسيين، عبر الإنترنت غدا الأربعاء لبحث سياسة إنتاج النفط.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي “اتفاق أوبك+ النفطي”، مضيفاً أنهما “تعهدا بمواصلة التنسيق فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث فيه الجانبان الوضع في أوكرانيا وسوق الطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسيمة “واس” ونظيرتها الفرنسية أيضًا، بأنه جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في أوكرانيا وأثر الأزمة على أسواق الطاقة.

وذكرت أنه وفي هذا الصدد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق “أوبك+”.

وتم خلال المكالمة بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

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