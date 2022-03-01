شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين ينقل أفراد عائلته لـ «قبو» مضاد للقنابل النووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين” ، قام بنقل أفراد عائلته لموقع حصين تحت الأرض. وبحسب وسائل الإعلام، فإن الموقع الحصين تم تصميمه كمدينة مصغرة مضادة للقنابل النووية. يأتي هذا في ظل تطورات ميدانية سريعة، حيث تم قصف روسي على وسط مدينة خاركيف الأوكرانية واستمرار المعارك في عدة جبهات. كما اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي القوات الروسية باستخدام القنابل الفراغية لقصف المناطق السكنية.

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