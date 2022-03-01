شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد متداولة لاستسلام عدد من الجنود الروس في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أظهر فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاهد لاستسلام عدد من الجنود الروس في أوكرانيا.
وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولليوم السادس على التوالي تستمر المعارك وسط تشديد الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو.
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه الأمم المتحدة أن 12 مليون أوكراني يحتاجون لمساعدات إنسانية.
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