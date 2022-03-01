شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وسائل إعلام أوكرانية عن موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت أن جولة ثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد غدًا الأربعاء.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية في كييف، أن مطالب روسيا خلال المفاوضات تشمل؛ تثبيت وضع أوكرانيا خارج التكتلات على مستوى برلماني وإجراء استفتاء، والاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، إضافة إلى اجتثاث النازية من البلاد.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات والتي استغرقت 5 ساعات، عقدت أمس على الحدود البيلاروسية.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام روسية، أن الدفاعات الروسية أسقطت صاروخا استهدف مطارا في مقاطعة روستو.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يجب تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، مؤكدة مواصلة تقديم الدعم العسكري لكييف.

وأشارت إلى أن العقوبات ستمنع روسيا من مليارات الدولارات، مضيفة أن مستقبل الاتحاد الأوروبي مرهون بأوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية، أن طرد روسيا من مجلس الأمن أصبح من بين الخيارات المطروحة.