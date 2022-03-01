شكرا لقرائتكم خبر عن “بوريل”: الرد الأوروبي على غزو أوكرانيا لم يتوقعه “بوتين” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أن الرد الأوروبي على غزو أوكرانيا لم يتوقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن ما يحدث في أوكرانيا يذكرنا بأحداث الحرب العالمية الثانية قدمنا المساعدات لأوكرانيا ونعمل على إيصال المزيد من الأسلحة

وأضاف بوريل أنه على الاتحاد أن يزيد من قدرة الردع لدينا لتجنب الحرب يجب أن نوقف الاعتماد على الغاز الروسي.

وأكد أن نصف احتياطي البنك المركزي الروسي خارج سيطرته بعد العقوبات المفروضة عليه، مؤكدً أنه يجب تبني موقفا أكثر تناغما لإظهار وحدتنا الأوروبية في مواجهة “قوى الشر”.

وفي وقت سابق، أكد بوريل أن الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو.

وأشار إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في أوروبا.