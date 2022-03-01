شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 57 مليار دولار.. مسؤول أوكراني يدعو لشطب ديون بلاده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعا رئيس هيئة الرقابة المالية في أوكرانيا، فاليري باتسكان، المنظمات المالية الدولية لمراجعة سياسة الديون وشطب ديون أوكرانيا بعدما تعرضت لدمار كبير جراء الغزو الروسي.

وذكر المسؤول، في منشور نشره في صفحته بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “حجم الدمار في أوكرانيا هائل، وفي ضوء ذلك أطلب من دائنينا الخارجيين شطب ديون أوكرانيا. اليوم يبلغ الدين الخارجي 1.6 تريليون هريفنيا أو أكثر من 57 مليار دولار، ينبغي على المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة ديونها”، وفقًا لوكالة “تاس” الروسية.

يشار إلى أن روسيا أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا قبل أيام ومازالت مستمرة.