شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا للبرلمان الأوروبي: لن نستسلم وسننتصر في معركتنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكرانيا فلوديمير زيلنسكي للبرلمان الأوروبي: إن بلاده لن تستسلم وستنتصر في معركتها ضد روسيا.

وأكد خلال كلمة عن بعد أمام برلمان أوروبا، أن الهجوم الروسي لن يحرم بلاده من الحرية والوجود، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني أثبت أنه قادر على الدفاع عن بلاده.

وأوضح أن حكومته ستواصل المقاومة للبقاء مع أوروبا، مؤكدًا أن بلاده تريد أن تكون ضمن الاتحاد الأوروبي، مثمنًا جهود أوروبا في الدفاع عن أوكرانيا.

وأكد أن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه.

ويوم أمس ناشد فلاديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بقبول بلاده على وجه السرعة في الاتحاد، موقعًا طلب الانضمام .

من ناحيته، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أن القانون الدولي معرض للخطر ويواجه إرهابًا سياسيًا.

وأشار إلى أن كييف طلبت عضوية الاتحاد الأوروبي وستعمل لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن أوكرانيا ستدخل باب البرلمان الأوروبي قريبًا.