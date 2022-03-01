شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تستعيد 9 قطع أثرية هُربت إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت السلطات الأردنية اليوم 9 قطع أثرية هُربت من البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجري الحديث، ومذبح حجر نحاسي، وشواهد قبور، وتمثال بشري وإبريق من البرونز.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز: إن القطع الأثرية استُعيدت من جامع آثار في نيويورك من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي ومكتب التحقيقات للأمن الداخلي في نيويورك ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك بالتعاون مع الوزارة.