شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موجة «أوميكرون» في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة المغربية اليوم انتهاء موجة متحور "أوميكرون" في البلاد، بعد أسبوعين متتالين من المستوى الأخضر في الحالة الوبائية، لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة البينية الثالثة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن هذه الموجة التي استمرت 11 أسبوعا- كانت سريعة وأقل ضراوة وفتكا، حيث انخفض مستوى الحالات الخطيرة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، وتم تسجيل انخفاض في عدد حالات الوفاة بنسبة 26 % مقارنة مع السابق.

وعزت الوزارة هذه العوامل إلى مجموعة من العوامل، أولها فعالية الحملة الوطنية للتمنيع ضد الفيروس، التي أسهمت بشكل كبير في تقوية المناعة الجماعية، ثم خصائص الفيروس والتطور المعرفي حوله، داعية المواطنين إلى مزيد من الالتزام باستكمال عملية التمنيع والتقيد بالتدابير الوقائية التي توصي بها.