شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تستأنف أعمالها بعد التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قصر بكنغهام بالاس اليوم أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية استأنفت أعمالها الرسمية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار القصر في بيان بهذا الشأن إلى أن الملكة أجرت لقاءين اليوم من مقرها بقلعة ويندسور عبر تقنية الفيديو مع سفيري تشاد وأندورا لدى المملكة المتحدة.

ويأتي هذا بعد أن ألغى قصر بكنغهام بالاس الأسبوع الماضي جميع المناسبات التي كانت ضمن جدول أعمال الملكة تحوطاً بعد تأكيد إصابتها بفيروس كرونا المستجد.