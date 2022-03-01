شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن فرار 660 ألف شخص من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار ٦٦٠ ألف شخص من أوكرانيا إلى دول الجوار، محذرة من أن تتسبب الأزمة الأوكرانية في أكبر أزمة لجوء خلال القرن الحالي.

وأوضحت أنها تعمل على الاستجابة بشكل سريع وفعال في بولندا والمجر ومولدوفا وسلوفاكيا ورومانيا، مشيرة إلى أن دول الجوار أبقت على حدودها مفتوحة أمام النازحين.

ودعت إلى استمرار فتح الحدود أمام اللاجئين الأوكرانيين وجميع الجنسيات الأخرى القادمة من أوكرانيا دون تمييز .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو: إن هناك كيلومترات من صفوف الانتظار على الحدود من الجانب الأوكراني، وأفاد من عبروا أنهم استغرقوا ٦٠ ساعة في الانتظار.