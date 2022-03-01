شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بقلق تطورات الوضع في أوكرانيا، داعية الأطراف المعنية على العمل من أجل حل الأزمة بالوسائل السلمية لمنع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وجددت الأمانة العامة دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع الحوار والانخراط الدبلوماسي، وتخفيف حدة التوتر والشروع في إجراءات التهدئة.

كما تحث الأطراف المعنية على مواصلة المفاوضات سعيا للتوصل إلى حل سياسي، يضمن إقامة سلام واستقرار دائمين في المنطقة ويحفظ أمن وسلامة شعوبها.