شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تضرب أهدافا تكنولوجية في كييف بأسلحة دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في اليوم السادس من الحرب ضد أوكرانيا، أعلنت روسيا هجمات تستهدف البنية التحتية المعلوماتية للاستخبارات الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها في موسكو اليوم الثلاثاء، إنه من أجل تحطيم "الهجمات المعلوماتية" ضد روسيا، "ستُضرب أهداف تكنولوجية لوحدة أمن الدولة SBU (...) في كييف بأسلحة عالية الدقة".

وذكرت الوزارة أن الهجمات الجديدة تستهدف أيضا المركز الـ72 لما يسمى بالعمليات المعلوماتية النفسية في بروفاري شرقي كييف، مضيفة أنه طُلب من سكان كييف الذين يعيشون بالقرب من المرافق المذكورة مغادرة منازلهم.