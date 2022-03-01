شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يناقش طلب انضمام أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل اليوم الثلاثاء، إنه سيتعين على مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي أن تناقش بجدية طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرد على طلب كييف "المشروع".

ولكن ميشيل أشار إلى أنه على الرغم من أن طلب أوكرانيا "رمزي" فليس هناك موقف موحد بشأن قضية توسيع الاتحاد المكون من 27 دولة.

وقال ميشيل أمام البرلمان الأوروبي "سيكون الأمر صعبا، نعلم أن هناك وجهات نظر متباينة في أوروبا".

وأضاف ميشيل " سيتعين على المجلس (المكون من حكومات الاتحاد الأوروبي) أن يبحث بجدية طلب أوكرانيا الرمزي والسياسي والمشروع الذي تم تقديمه واتخاذ القرار المناسب بطريقة حازمة وواضحة".