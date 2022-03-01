شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وتونس تستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفخامته، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ لحكومة وشعب تونس دوام الرقي والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بجمهورية تونس توفيق شرف الدين.