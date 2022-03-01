التربية تؤكد العمل على تفعيل قانون ينص على حماية المعلم

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الثلاثاء، العمل على تفعيل قانون ينص على حماية المعلم ويحفظ هيبته في المجتمع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع