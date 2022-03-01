الكشف عن موقف برشلونة من التجديد لديمبلي

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "برشلونة يُفكر بتجديد ديمبلي بمدة قصيرة، عقد سنتين مثلاً، لكي يرتاح اللاعب ووكلاءه. لكن النادي ينتظر اول تحرك من اللاعب".

واضافت ان " النادي الكتلوني يعتقد انه لا توجد عروض عالية من الخارج مقدمة لديمبلي".



فيما كشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، بإن "باريس سان جيرمان وتوتنهام هما أكثر ناديان أبدو إهتمام بديمبلي في كانون الثاني".

واشار الموقع الى، أن "عثمان ديمبلي يفضل تشيلسي ومانشستر يونايتد أيضاً لكنه لم يوقع مع أي نادي حتى الآن، وأولوية اللاعب الأن هي مساعدة برشلونة".

