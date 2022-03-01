كلوب: التفكير باحراز الرباعية المحلية جنون

وقال كلوب خلال حديثه للصحافة: "ليس هنالك أي فريق انجليزي في التاريخ حقق الرباعي ، ذلك لأنها مهمة صعبة للغاية".

واضاف: "لسنا قريبين حتى من التفكير بشيء بذلك الجنون".

وحول اصابة تياغو ألكانتارا أكد كلوب أن "لاعب وسط الفريق سوف يغيب عن مواجهة نوريتش سيتي ووست هام بالدوري بسبب الإصابة".



وأشار المدرب أن "تياغو سيغيب عن المواجهات المحلية ولكن من المتوقع أن يكون لائقًا لمواجهة إنتر ميلان في الثامن من اذار.

وكان ألكانتارا قد تعرض للإصابة خلال فقرة الإحماء قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس كاراباو وتقرر غيابه عن المباريات المذكورة لحين الشفاء.

