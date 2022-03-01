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رئيس تحالف عزم يشارك بتشييع قائد الشرطة الاتحادية السابق

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بغداد - ياسين صفوان - شارك رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، بتشييع قائد الشرطة الاتحادية السابق، الفريق المتقاعد "عدنان السامرائي" بمقر قيادة الشرطة الاتحادية.
وقال مكتب السامرائي في بيان، إن الأخير "شارك بتشييع الفريق المتقاعد عدنان ثابت ماهر السامرائي مؤسس الشرطة الاتحادية ، حيث تم صباح اليوم مراسم تشييع الراحل بمقر القيادة ببغداد بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي وعدد من قيادات القوات الامنية وشخصيات دينية وسياسية".

وأضاف البيان، "الرحمة والخلود لفقيدنا والصبر والسلوان لمدينة سامراء واهله ومحبيه".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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