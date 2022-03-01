شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المونيتور": روسيا تتطلع للعالم الإسلامي لكسر العزلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال تقرير نشره موقع ”المنيتور“ الإخباري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه بعد بدء الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وما نتج عنها من عقوبات غير مسبوقة ضد موسكو، تركز روسيا اهتمامها على الدول الرئيسية في العالم الإسلامي والشرق الأوسط لكسر عزلتها.



ولفت التقرير إلى أن العملية العسكرية ضد أوكرانيا بدأت بعد أن وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى موسكو في زيارة رسمية، موضحا أن ذلك أدى إلى ظهور تكهنات حول ما إذا كانت زيارة الزعيم الباكستاني يمكن اعتبارها تأييدًا ضمنيًا لأعمال روسيا