عقوبات جديدة من أمريكا وفرنسا واليابان وكندا ضد روسيا.. وزيلنسكي يتهم بوتين بارتكاب ’’جرائم حرب‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو ردا على الهجوم العسري ضد أوكرانيا.

نت جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إن الولايات المتحدة قد تناقش مع روسيا مسألة تخفيف العقوبات حال اتخذت خطوات لخفض التصعيد في أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة - في تصريح نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، "لن أقوم بعمل تنبؤات أو إعطاء تقديرات من هنا. لكن إذا بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ خطوات نحو وقف التصعيد، فأنا متأكدة من أنه يمكننا التحدث عن ذلك".

من جانبه، تعهد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، بشن حربا اقتصادية على روسيا تؤدي إلى انهيار اقتصادها.

أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، تفاصيل العقوبات التي فرضتها الحكومة على روسيا على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وشملت العقوبات الشخصية ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه العقوبات الشخصية، نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا بنك روسيا و VEB و"بروم سفياز بنك". بالإضافة إلى ذلك، فرضت طوكيو حظرا على تصدير المنتجات ذات الاستخدام العام، والتي يمكن أن يساهم توريدها في نمو الإمكانات العسكرية لروسيا، لاسيما أشباه النواقل.

وفي سياق متصل، قرر رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الإثنين، إرسال أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال رئيس الوزراء الكندي -في مؤتمر صحفي- إن الحكومة الفيدرالية تخطط أيضا لحظر جميع واردات النفط الخام الروسي، وهي سلعة قال إنها أثرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والطبقة الثرية الروسية المحيطة به.

وأرسلت كندا في السابق مساعدات قتالية بقيمة 7.8 مليون دولار إلى أوكرانيا، لكن تم الضغط عليها بشأن ما إذا كانت الحكومة ستفعل المزيد وسط التوغل الروسي في البلاد.

وقال ترودو: "أعلنا أننا سنرسل شحنات جديدة من الإمدادات العسكرية، بما في ذلك الدروع الواقية والخوذات والأقنعة الواقية من الغازات ونظارات الرؤية الليلية"، واليوم، نعلن أننا سنزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة".

وأضاف ترودو أن القوات المسلحة الكندية ستقدم دعما جويا لنقل الإمدادات والمساعدات وللمشاركة في جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى لدعم أوكرانيا.

ودعا مسؤولون في الحكومة الأوكرانية وأعضاء برلمانها كندا وحلفاءها إلى تسليم المزيد من الأسلحة -بما في ذلك البنادق والصواريخ المضادة للطائرات- لمنع القوات الروسية من السيطرة على المدن الرئيسية.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية شنت 56 هجوما صاروخيا وأطلقت 113 صاروخ كروز، في غضون 5 أيام منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من ليل يوم الاثنين عبر صفحته على فيس بوك: "اليوم، أطلقت القوات الروسية نيران المدفعية بوحشية على مدينة خاركيف، تلك جريمة حرب".

وتابع: "خاركيف مدينة مسالمة ليس بها منشآت عسكرية، والعشرات من روايات شهود العيان تثبت أن هذا الهجوم تدمير متعمد للناس"، وقال: "الروس يعرفون أين يطلقون النار".

وأضاف: "هذه الجريمة انتهاك لجميع الاتفاقيات، ولن يغفر لك أحد في العالم قتل الشعب الأوكراني المسالم، وستكون هناك بالتأكيد محكمة دولية لهذه الجريمة".

وقال الرئيس الأوكراني إن "الشر المسلح بالصواريخ والقنابل والمدفعية يجب أن يتوقف فورا وأن يُدمر اقتصاديًا، لإثبات أن البشرية قادرة على الدفاع عن نفسها"، وأضاف: "من الضروري التفكير في فرض منطقة حظر طيران أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية".

وتابع: "لا يمكن لدولة ترتكب جرائم ضد المدنيين أن تكون عضوا في مجلس الأمن الدولي، فمثل هذه الدولة يجب إغلاق جميع الموانئ والمطارات أمامها، ومثل هذه الدولة لا ينبغي أن تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة"، وقال إن "شراء البضائع الروسية الآن يعنى دفع ثمن قتل الناس".

وعن الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال زيلينسكي إن المفاوضات جرت بالتزامن مع تواصل القصف مع الروسي على الأراضي الأوكرانية، وقال: "أعتقد أن روسيا تحاول بهذه الطريقة الضغط علينا ولكن لا تضيعوا الوقت نحن لا نقبل بهذا".

وذكر زيلينسكي أنه "يمكن أن تكون هناك مفاوضات عادلة إذا لم يضرب أحد الطرفين الطرف الآخر بالمدفعية الصاروخية وقت المفاوضات، حتى الآن، ليس لدينا النتيجة التي نرغب في الحصول عليها، ولقد أوضحت روسيا موقفها، وأعلننا عن نقاط لإنهاء الحرب وتلقينا بعض الإشارات، وعندما يعود الوفد إلى كييف سنحلل ما سمعناه وبعد ذلك سنقرر كيفية المضي قدما في الجولة الثانية من المحادثات".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى تصعيد خطير، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية.

وقال بوتين، إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

أعلن حرس الحدود الأوكرانى، الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا، وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً إن الجيش الروسى يحاول اقتحام كييف، بحسب قناة العربية.

وأضاف المسؤولون، أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكرى قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية، وأكدوا أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، أن معركة جارية مع القوات الروسية في قاعدة عسكرية قرب العاصمة كييف، بحسب قناة العربية.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي لمناقشة الأزمة الأوكرانية، بحسب قناة "سكاى نيوز".

اشتباكات جوية وبرية وقصف في كييف

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن عدد من المقاتلات السوخوى الروسية تشتبك مع مقاتلات "ميج" الأوكرانية فوق العاصمة كييف، بحسب قناة "العربية".

وأعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى، أن 46 عنصرا من حرس الحدود الأوكرانى تركوا مواقعهم وتوجهوا إلى روسيا.

رفع العلم الروسي جنوب أوكرانيا

وفي سياق متصل، رفعت القوات الروسية، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبى أوكرانيا قرب جزيرة القرم، بحسب قناة "سكاى نيوز" عربية.

كما أعلنت مصادر فى حرس الحدود الأوكرانى، أن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى.

أكثر من 60 قتيلا

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تمكنت من أسر أكثر من 90 جنديا روسيًا، وفق تقارير إعلامية.

وفي ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية، بمقتل أكثر من 60 شخصا جراء الهجوم العسكري الذى استهدف عدة مناطق فى أوكرانيا.

الناتو يتأهب بمقاتلات

بدوره قال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف "الناتو"، إن موسكو تريد تمزيق القواعد التي حفظت السلام لعقود وإعادة رسم خرائط النفوذ والحرية والديمقراطية، مؤكدا عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا: " قدمنا لأوكرانيا أنظمة دفاعية لكن ليس لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا".

وكشف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى، عن وضع أكثر من مائة مقاتلة و120 سفينة وقوات تدخل في حالة تأهب قصوى، بعد الهجوم العسكري الروسى على أوكرانيا.

ودعا أمين عام حلف "الناتو"، دول الحلف إلى "وقفة رجل واحد" لحماية مصالح الأمنية، مشيرا إلى أن الحلف ساهم في بناء جيش أكراني قوي أقوى مما كان في 2014.

فرنسا تتوعد بوتين

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقف مع أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنتهك ميثاق الأمم المتحدة، بحسب قناة العربية.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته بشأن تطورات غزو روسيا لأوكرانيا، إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا وتتحمل المسئولية لتوفير الحماية للدول الأوروبية، وأوضح إن الرئيس الروسى قرر تهديد السلام فى أوروبا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه سيرد بدون ضعف على العمل الحربي الروسي ضد أوكرانيا، مؤكدا أنهم لن يظهروا ضعفا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا، موضحا أن روسيا ستعاني من تبعات مدمرة طويلة الأمد.

بايدن يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وقال بايدن - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إنني "أدين هذا الهجوم غير المبرر من قبل القوات العسكرية الروسية.. لقد أطلعته (زيلينسكي) على الخطوات التي نتخذها لحشد الإدانة الدولية، بما في ذلك الاجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف بايدن أن زيلينسكي طالبه بدعوة قادة العالم إلى التحدث بوضوح ضد الهجوم الروسي والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي بقادة دول مجموعة السبع وأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سيفرضون عقوبات شديدة على روسيا.

خام برنت يشتعل

وعلى الجانب الاقتصادي، تخطى خام برنت 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ سنوات، وفق مصادر إعلامية، تزامنا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا .

وقالت وسائل إعلام دولية، أن دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

كما شهدت مدن الشرق الأوكرانية عملية نزوح واسعة للسكان باتجاه الشرق، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد كييف، وفق تقارير إعلامية.

أعلنت روسيا تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.

وشوهد تصاعد أعمدة دخان كثيفة ناتجة عن انفجار في مطار تشوغيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.