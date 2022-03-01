اخبار العالم

40 سببا للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية.. نقلا عن "برلمانى"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سببا للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له: " متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار؟"، استعرض خلاله 40 سببا للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار، منها 5 أسباب رئيسية و35 أخرى فرعية، وذلك فى الوقت الذي يصف فيه المراقبون مجرد محاولة مناقشة - قانون الإيجار القديم - بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة. 
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا