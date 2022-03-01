شكرا لقرائتكم خبر عن 40 سببا للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له: " متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار؟"، استعرض خلاله 40 سببا للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار، منها 5 أسباب رئيسية و35 أخرى فرعية، وذلك فى الوقت الذي يصف فيه المراقبون مجرد محاولة مناقشة - قانون الإيجار القديم - بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة.