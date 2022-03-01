شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تخصيص 164 مليون جنيه لصالح صندوق إعمار المساجد من خزانة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، أن الدعوة تحظي بنسبة كبيرة من أموال الوقف، وكذا معظم المميزات المالية للائمة والصيانة وإحلال المساجد، لافتاً إلى أنه خصص نحو 240 مليون جنيه من ريع الأوقاف لصالح نشر الدعوة فضلا عن فائض 50 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أسامة العبد تعقيبا علي حديث النائب منصف نجيب سليمان بشأن ضرورة زيادة الإنفاق علي الدعوة لا سيما ووجود 12 مليون جنيه فائض.

وقال دويدار، بصفته رئيسا لمجلس صندوق إعمار المساجد، إنه تم تخصيص نحو 164 مليون جنيه لصالح الصندوق من الخزانة العامة للدولة، وذلك مقابل 67 مليون العام السابق.

وخلال اللجنة شدد النائب محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية علي أهمية مراجعة كافة المديريات لاسيما وأنه هناك شكاوي لا تزال من حصول بعض خطباء المكافأة علي 140 جنيه وليس 400 جنية، ليؤكد دويدار أن هناك كثير من خطباء المكافأة تصل أجورهم حاليا إلي الحد الأدني للأجور للمجتهد منهم.

وشهد إجتماع اللجنة تحذيرات أعضاء مجلس النواب، من إعتلاء أصحاب الفكر المعوج أو المتشدد المنابر، وسط مطالبات بالتوسع في تعيين الخطباء والأئمة بالمساجد لاسيما المحافظات التي يخشى عليها من الفتن.

يأتي ذلك في ضوء مناقشة اللجنة برئاسة النائب اسامة العبد طلب الإحاطة المًقدم من النائبة سحر بشير، بشأن ضرورة تعيين الأئمة والخطباء في المساجد بمحافظة البحيرة.