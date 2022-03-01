بالصور- رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير الفلبين لبحث سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، السفير عز الدين تاجو، سفير دولة الفلبين بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفد السفارة الفلبينية.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة حرص الدولة المصرية على الاهتمام بجودة التعليم وجهودها في هذا الشأن، باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تربطها علاقات تعاون وبرامج ودرجات علمية مشتركة مع العديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية والأسيوية، وعلاقات تعاون مع العديد من الدول الأفريقية، فضلاً عن فرعيها بدولتي تشاد وجنوب السودان، والذى تسعى الجامعة أن يكون دورهما تنويرى وتنموي لخدمة القارة وتنميتها.

ورحب رئيس الجامعة بالتعاون مع الجامعات الفلبينية، من خلال توقيع اتفاقيات التعاون في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك في المجال البحثي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه أكد سفير الفلبين على عمق الروابط بين البلدين التى تعود إلى 76 عاماً الآن، مشيراً إلى نقل مقترحات التعاون التى تم طرحها خلال اللقاء لحكومة بلاده، ومؤكداً تطلع دولته إلى زيادة التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعات الفلبين خلال الفترة المقبلة.