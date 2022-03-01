مقاومة شعبية.. فيديوهات توثق تصدي الأوكرانيون للآليات الروسية بأجسادهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

يحاول الأوكرانيون الدفاع عن مدنهم وقراهم من الغزو الروسي بشتى الوسائل الممكنة حتى لو بأجسادهم.

أظهرت لقطات مقاطع فيديو مشاهد جديدة تبين مدى المقاومة الشديدة للأوكرانيين في مواجهة القوات الروسية الغازية لبلادهم.

ويظهر مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص يركضون خلف عربة زادت من سرعتها عندما حاولوا إيقافها، وفق المقطع الذي نشره المعارض البيلاروسي، فرانك فياتشورك.

ويسمع في مقطع آخر مجموعة من الأشخاص وهم يغنون النشيد الوطني، بعد أن تمكنوا من إيقاف قافلة من المدرعات والدبابات في منطقة تشيرنيهيف، وفق التعليق المرفق بالفيديو:

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي، نشرت مقاطع تظهر المقاومة الشديدة للأوكرانيين في وجه القوات الروسية التي قال البنتاغون إنها لم تحقق أهدافها من العملية.

ومع استمرار الغزو، يتسابق الأوكرانيون للانضمام إلى المقاومة الشعبية التي تُعرف باسم “قوات الدفاع عن أرض أوكرانيا”.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ الخميس الماضي، وقد فر أكثر من نصفهم إلى بولندا.